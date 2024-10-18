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Ближневосточная страна стала посредником в обмене пленными между Россией и Украиной

Минобороны: ОАЭ стали посредником при обмене пленными между Россией и Украиной

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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты выступили посредниками при обмене военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении.

Вечером 18 октября Минобороны сообщило, что Россия и Украина обменялась пленными в формате 95 на 95. Сейчас все освобожденные российские пленные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская помощь, а также возможность связаться с родственниками. Позже они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

14 сентября в результате переговорного процесса в Россию вернули 103 военных РФ, захваченных в Курской области, из украинского плена.

В сентябре заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы возвращать домой российских военнослужащих из украинского плена. По его мнению, любой обмен военнопленными — правильные действия, которые нужно проделывать как можно чаще.

Ранее в ОАЭ выразили благодарность РФ за сотрудничество при обмене пленными.

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