Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях

Израиль атаковал ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана.

По информации агентства, несмотря на успешный перехват и отражение снарядов системой ПВО, ряду объектов был нанесен ограниченный ущерб. Кроме того, около 2:15 (1:45 мск) в западном Тегеране было зарегистрировано несколько похожих на взрывы звуков.

Около 5:00 (4:30 мск) работа средств противовоздушной обороны была слышна в восточном и центральном Тегеране.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Агентство Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Ранее стало известно, что в атаке на Иран были задействованы более 100 самолетов ВВС Израиля.