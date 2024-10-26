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Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях

Fars: Израиль атаковал военные центры в Тегеране, Хузестане и Иламе

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Shutterstock

Израиль атаковал ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана.

По информации агентства, несмотря на успешный перехват и отражение снарядов системой ПВО, ряду объектов был нанесен ограниченный ущерб. Кроме того, около 2:15 (1:45 мск) в западном Тегеране было зарегистрировано несколько похожих на взрывы звуков.
Около 5:00 (4:30 мск) работа средств противовоздушной обороны была слышна в восточном и центральном Тегеране.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Агентство Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Ранее стало известно, что в атаке на Иран были задействованы более 100 самолетов ВВС Израиля.

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