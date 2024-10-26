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Израиль ударил по южной и центральной частям Сирии

SANA: войска Израиля нанесли удар по объектам в южной и центральной частях Сирии

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по военным объектам, расположенным в южной и центральной частях Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

По словам источника, обстрел проводился со стороны Голанских высот. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько снарядов.

8 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в центральном районе Дамаска. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает случившееся.

15 октября в северной части Ливана израильские самолеты нанесли удары по дороге, ведущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт возле поселка Джермаш, расположенного в районе Хермель. Противовоздушные средства, расположенные южнее города Хомс, открыли огонь.

Ранее Путин призвал к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке на основе мировых принципов.

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