Израиль атаковал Дамаск

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в центральном районе Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие. Некоторых не удалось спасти.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов шиитской организации «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.