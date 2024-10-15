ВВС Израиля атаковали пограничный переход между Ливаном и Сирией

Израильские самолеты подвергли бомбардировке находящийся в северной части Ливана пограничный переход. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

Авиация нанесла удары по дороге, которая идет в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш в районе Хермель. Размещенные южнее города Хомс сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь по израильским самолетам.

Министр сельского хозяйства Ливана в интервью газете An Nahar заявил, что удары Израиля по пограничным переходам и гуманитарным конвоям являются необъявленной блокадой республики. Действия Израиля создают серьезную проблему для обеспечения продовольственной безопасности Ливана и препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции.

15 октября заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что миротворческие силы ООН в Ливане не покинут своих позиций.

Ранее Израиль атаковал 200 объектов «Хезболлы».