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ВВС Израиля атаковали пограничный переход между Ливаном и Сирией

Израильская авиация нанесла удары по погранпереходу на севере Ливана

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Amir Cohen/Reuters

Израильские самолеты подвергли бомбардировке находящийся в северной части Ливана пограничный переход. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

Авиация нанесла удары по дороге, которая идет в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш в районе Хермель. Размещенные южнее города Хомс сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь по израильским самолетам.

Министр сельского хозяйства Ливана в интервью газете An Nahar заявил, что удары Израиля по пограничным переходам и гуманитарным конвоям являются необъявленной блокадой республики. Действия Израиля создают серьезную проблему для обеспечения продовольственной безопасности Ливана и препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции.

15 октября заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что миротворческие силы ООН в Ливане не покинут своих позиций.

Ранее Израиль атаковал 200 объектов «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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