Иран начал ракетную атаку на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы ЦАХАЛ.

«За последние несколько минут командование тыла распространило инструкции по спасению жизни в различных районах страны. Население просят придерживаться указаний командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления», — указано в сообщении.

Позднее стали поступать сообщения о том, что воздушная тревога системы предупреждения о ракетном нападении звучит по всей территории Израиля. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет.

В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

До этого Армия Израиля призвала жителей находиться вблизи бомбоубежищ.

Ранее стало известно, что нефть и золото дорожают на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.