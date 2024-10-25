В США не видят признаков того, что Израиль отложил атаку на Иран

США опровергают заявления об отсрочке ответного удара Израиля по Ирану из-за утечки секретной информации. Об этом сообщил портал The Warzone со ссылкой на американского чиновника.

«У нас нет никаких признаков того, что Израиль откладывает какие-либо действия из-за утечки документов», — сказал источник портала.

Британская газета The Times ранее сообщилаWar Zonehttps://www.gazeta.ru/army/news/2024/10/24/24228337.shtml, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке.

Израиль обеспокоен тем, что утечка может помочь Ирану предсказать определенные модели атак», поэтому он был вынужден разработать альтернативный план.

20 октября телеканал CNN сообщал, что США проводят расследование по факту утечки документов разведки страны по поводу планов Израиля.

Ранее в Пентагоне прокомментировали утечку разведданных по Израилю.