Иран подготовил ответные действия на удары Израиля

Реакция Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Четыре иранских чиновника заявили изданию, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать множество военных планов реагирования на нападение.

Источники подчеркнули, что Тегеран может ничего не предпринять, если израильская сторона ограничится атаками на несколько военных баз и складов с вооружением.

В публикации отмечается, что в случае, если Израиль нанесет более значительный ущерб, то Иран примет ответные меры. Тегеран рассматривает запуск до одной тысячи баллистических ракет, усиление атак со стороны вооруженных группировок в регионе, а также нарушение глобальных поставок энергоносителей и судоходства через Персидский залив и Ормузский пролив.

Накануне сообщалось, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке.

Ранее шеф Пентагона созвонился с главой минобороны Израиля.