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ВС РФ сбросили «умные» авиабомбы на опорник ВСУ в Курской области

Минобороны РФ сообщило об ударе авиабомбами с УМПК по опорнику ВСУ под Курском

Российский бомбардировщик Су-34 сбросил на опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области несколько авиабомб. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все цели были поражены. Как пишет ТАСС, для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

6 октября Минобороны России сообщало, что российские ВКС авиабомбой уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в Харьковской области.

3 октября были опубликованы кадры удара по складу ВСУ в Донецкой народной республике. Ведомство сообщило, что российские военные сбросили ФАБ-3000 на украинский склад в районе населенного пункта Разлив.

Ранее российские военнослужащие рассказали о штурме поселка Желанное в ДНР.

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