Минобороны России в Telegram-канале показало видео с кадрами нанесения авиаудара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР.

В ходе операции были ликвидированы около 50 операторов и инструкторов ВСУ, а также семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

Отмечается, что беспилотники группировки войск «Южная» разведали место дислокации подразделения БПЛА ВСУ, после чего нанесли по нему точный удар.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике.

Также Воздушно-космические силы РФ утром уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. В Минобороны добавили, что украинская армия теряет оставшиеся пути снабжения.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.