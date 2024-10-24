Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово

Минобороны показало видео удара ФАБ-3000 по пункту дислокации БПЛА ВСУ

Минобороны России в Telegram-канале показало видео с кадрами нанесения авиаудара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР.

В ходе операции были ликвидированы около 50 операторов и инструкторов ВСУ, а также семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

Отмечается, что беспилотники группировки войск «Южная» разведали место дислокации подразделения БПЛА ВСУ, после чего нанесли по нему точный удар.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике.

Также Воздушно-космические силы РФ утром уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. В Минобороны добавили, что украинская армия теряет оставшиеся пути снабжения.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами