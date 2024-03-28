В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога

В четырех восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального оповещения населения Украины.

Воздушная тревога в период 15:26-15:44 была последовательно объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены звучат на территории контролируемых Украиной частей ДНР и Запорожской области.

До этого на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Ранее в Николаеве произошли взрывы.