В городе Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

В настоящее время в Николаевской области и еще в пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Днем 27 марта сообщалось, что в ходе ударов Вооруженных сил России по центрам принятия решений на территории Украины были ликвидированы высокоранговые офицеры ВСУ.

В этот же день стало известно, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

До этого в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее во Франции призвали не провоцировать Россию, у которой есть ядерное оружие.