На территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости.

Согласно информации ресурса, в 13:08 (мск) тревогу объявили в Киеве, после чего она распространилась на всю территорию страны.

Накануне в Киевской области, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины сработала воздушная тревога. В городе Николаеве на юге республики были зафиксированы взрывы.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее во Франции призвали не провоцировать Россию, у которой есть ядерное оружие.