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Российская армия отразила шесть атак ВСУ в районе Работина и Вербового

Армия России отбила шесть атак ВСУ в районе Работина и Вербового

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Павел Лисицын/РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы России отбили шесть атак украинской армии неподалеку от сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны в Telegram-канале.

«На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины на вышеуказанном направлении потеряли до 390 бойцов, один танк, пять боевых бронемашин, 19 автомобилей и десять средств полевой артиллерии.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ близ Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки в Запорожской области.

До этого в Запорожской области сотрудники полиции в кооперации с ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы, подозреваемой в подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 16,5 тысячи автомобилей украинской армии.

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Операция на Украине
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