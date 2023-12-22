Российская армия отразила шесть атак ВСУ в районе Работина и Вербового

За минувшие сутки Вооруженные силы России отбили шесть атак украинской армии неподалеку от сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны в Telegram-канале.

«На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины на вышеуказанном направлении потеряли до 390 бойцов, один танк, пять боевых бронемашин, 19 автомобилей и десять средств полевой артиллерии.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ близ Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки в Запорожской области.

До этого в Запорожской области сотрудники полиции в кооперации с ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы, подозреваемой в подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 16,5 тысячи автомобилей украинской армии.