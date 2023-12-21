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Росгвардия задержала десятки пособников ВСУ

Росгвардия за месяц выявила и задержала несколько десятков пособников ВСУ

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Shutterstock

Маневренные группы Росгвардии за месяц выявили и задержали несколько десятков пособников ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за месяц маневренные группы в Херсонской и Запорожской областях нашли и задержали несколько десятков пособников Вооруженных сил Украины, подозреваемых в различных преступлениях и нарушении режима комендантского часа. Из незаконного оборота изъяли большое количество боеприпасов и вооружения.

21 декабря начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов рассказал о сорванных планах ВСУ по Мелитополю и Крыму.

19 декабря директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне неудач на фронте начинает усиливать борьбу с помощью диверсантов и агентов.

За день до этого в Донбассе Росгвардия задержала шестерых возможных пособников ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Брянскую область.

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