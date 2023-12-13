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Зеленский запросил ракеты еще большей дальности

Зеленский в США запросил поставку ракет ATACMS с увеличенной дальностью

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Defense Ministry/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США запросил поставку тактических баллистических ракет ATACMS с увеличенной дальностью. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в конгрессе США.

«Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью », — сообщает источник издания.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом отмечается, что вопрос о выделении Вооруженным силам Украины большего количества высокоточных ракет Зеленский обсуждал со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джексоном.

До этого армия США получила на вооружение новые высокоточные ракеты Increment 1 Early Operational Capability.

Increment 1 Early Operational Capability представляют собой высокоточные ракеты, способные запускаться на платформе реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Радиус действия этих установок составляет 400 км.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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