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Подозреваемого в терроризме задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали подозреваемого в подготовке теракта в военкомате

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Новосибирске задержали подозреваемого в подготовке теракта в военкомате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», — заявили в МВД.

Статья 98 Уголовно-процессуального кодекс РФ предусматривает заключение под стражу, а также домашний арест или залог.

По данным МВД, предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на территории военного комиссариата в Новосибирске 5 декабря.

До этого мошенники выманили у подозреваемой в поджоге военкомата россиянки 29 миллионов рублей.

Аферисты звонили россиянке в течение полутора месяцев и заставили ее взять кредитов на общую сумму 26 миллионов рублей, эти средства и еще три миллиона личных накоплений потерпевшая передавала через курьеров.

Ранее россиянин помог «правоохранителям» разоблачить риелторов и лишился почти 12 млн рублей.

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