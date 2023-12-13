Армия Израиля ударила по военным объектам и инфраструктуре САР

Армия Израиля объявила о проведении операции против нескольких военных объектов и инфраструктуры сирийской армии на территории Сирии (САР). Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ответ на недавние ракетные атаки, совершенные в сторону Израиля, военные самолеты и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным пунктам и объектам сирийской армии.

Кроме того, Армия Израиля также заявила о проведении удара по месту запуска ракет, принадлежащему ливанскому движению «Хезболла», на территории Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболлах» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливане с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Сирии база США на месторождении нефти подверглась обстрелу.