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Байден сообщил о сокращении американского контингента в странах НАТО

Байден заявил, что контингент США в странах НАТО сократился до 80 тыс. человек

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Ahn Young-joon/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что контингент Вооруженных сил США в странах НАТО сократился до 80 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное уведомление, которое Белый дом направил лидерам сената и палаты представителей конгресса.

«Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или развернуты в странах НАТО в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — заявил Байден.

В 2022 году в подобном уведомлении, которое Байден обязан делать для конгресса США, сообщалось, что американский контингент в странах НАТО в Европе составлял 90 тыс. военнослужащих.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США допускают, что их армия будет участвовать в боях против российских войск в случае победы РФ в специальной военной операции (СВО).

Ранее в Турции заявили, что Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией.

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