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Кэмерон заявил, что Британия не допустит реализации планов Венесуэлы

Глава МИД Британии заявил, что не допустит присоединения Эссекибо к Венесуэле

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Alberto Pezzali/AP

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что не допустит присоединения Эссекибо к Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

«Одной из тем, которые мы обсудили, стала ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны. Эти границы были установлены в 1899 году. Я не вижу абсолютно никаких причин для односторонних действий Венесуэлы. Они несправедливы и должны прекратиться. Я надеюсь провести несколько телефонных разговоров с президентом Гайаны и другими [лидерами] в регионе, чтобы попытаться гарантировать, что этот осложняющий обстановку шаг не приведет к чему-то еще», — заявил Кэмерон на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

До этого министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что военные учения вооруженных сил США в Гайане не помешают возвращению Эссекибо в состав Венесуэлы.

Таким образом глава венесуэльского военного ведомства прокомментировал объявление о начале внеплановых авиационных учений двух стран в четверг, 7 декабря.

Ранее госдеп США призывал мирно решить спор между Венесуэлой и Гайаной.

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