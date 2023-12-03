Под Авдеевкой сложилась сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. Об этом в интервью немецкой телерадиокомпании ZDF заявил украинский военный с позывным Никола и военный врач Алена.

Военный отметил, что их «постоянно атакуют».

«Мы потеряли очень много ребят, сражаться уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами», — сказал он.

Врач добавила, что ей тяжело видеть военных, потерявших в боях конечности.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Генсек альянса признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос на снаряды.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков счел призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к плохим новостям из Украины признанием, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону.

Ранее в России предрекли неизбежное падение Западному Левиафану.