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В ВСУ сообщили о тяжелой обстановке для украинской армии

Украинский военный Никола: под Авдеевкой сложилась сложная для ВСУ обстановка

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Gleb Garanich/Reuters

Под Авдеевкой сложилась сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. Об этом в интервью немецкой телерадиокомпании ZDF заявил украинский военный с позывным Никола и военный врач Алена.

Военный отметил, что их «постоянно атакуют».

«Мы потеряли очень много ребят, сражаться уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами», — сказал он.

Врач добавила, что ей тяжело видеть военных, потерявших в боях конечности.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Генсек альянса признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос на снаряды.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков счел призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к плохим новостям из Украины признанием, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону.

Ранее в России предрекли неизбежное падение Западному Левиафану.

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