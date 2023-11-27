В Чехии рассказали о компенсациях Украине из-за нехватки военной помощи

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что республика почти исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов, но собирается компенсировать это увеличением числа экспортных лицензий частным фирмам, передает информационное агентство ЧTK.

«Уже не так много осталось чего-то из военных материалов, которые мы могли бы послать на Украину. Но мы будем стремиться компенсировать это выдачей экспортных лицензий (на отправку вооружения для ВСУ) частным фирмам», — сказала министр.

По ее словам, таким образом фирмы получают возможность экспортировать военные материалы на десятки миллиардов крон (на сотни миллионов долларов).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без военной помощи США Украина продержится от силы неделю. Он назвал бюджет Украины на сегодняшний день сбалансированным, а экономические показатели выровненными. Но таких результатов удалось добиться благодаря ежемесячным многомиллиардным вливаниям. По данным российского лидера, Киев каждый месяц получает примерно $4-5 млрд по разным каналам: кредитам и грантам, например.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что западные страны почти исчерпали свои запасы вооружений, предназначенные для поставок на Украину.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.