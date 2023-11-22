В США отказались прекратить поставки оружия Израилю

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне не готовы прекратить поставки оружия Израилю по призыву исламских государств. Его слова приводит ТАСС.

«Это шаг, к которому мы не готовы», — подчеркнул Миллер.

При этом он сообщил, что США, напротив, планируют наращивать поставки оружия Украине и Израилю.

С призывом о прекращении поставок оружия Израилю к США обратился наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

До этого телеканал NBC сообщил, что конгресс США надеется утвердить помощь Украине и Израилю до конца года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.