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Стало известно о смертельном ударе израильского дрона по машине с людьми на юге Ливана

Al Wataniya: четверо ливанцев погибли от удара израильского дрона по их машине

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Израильский беспилотник выпустил ракету по автомобилю с мирными жителями на юге Ливана. Агентство Al Wataniya сообщило, что четыре человека погибли.

Как отметили журналисты, машина с ливанцами ехала по проселочной дороге между селениями Эш-Шуэйтия и Эль-Клейлия в пограничном округе Тир. В то время по транспорту и ударил беспилотник, утверждает СМИ.

До этого журналисты сообщили, что беспилотники израильских ВВС совершают разведывательные полеты над пограничными районами Ливана, где действуют вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла».

По данным агентства, беспилотники были замечены в небе над поселками Эн-Накура, Эд-Духейра и Альма-эш-Шааб в западном секторе юга Ливана. Уточняется, что они также барражировали над селениями Рамия, Мирвахейн и Аит-эш-Шааб.

Как передавала Al Wataniya, удары по наземным целям беспилотники не наносили. Последние рейды израильских ВВС на поселки Бейт-Лиф, Кафра и Ятер были зафиксированы в районе 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее Саудовская Аравия призвала международное сообщество остановить действия Израиля в Газе.

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