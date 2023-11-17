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Зеленский признал зависимость украинской армии от помощи Запада

Зеленский: без помощи Запада украинские войска будут отступать

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Johanna Geron/Reuters

Владимир Зеленский признал, что в случае прекращения помощи Киеву западными странами украинские войска будут вынуждены отступать. Об этом пишет Bloomberg.

Он отметил, что из-за переключения внимания Запада на палестино-израильский конфликт замедлились поставки снарядов и другой помощи украинским военным. В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали получать меньше 155-миллиметровых снарядов. Однако Зеленский заверил, что занимается решением этого вопроса.

До этого Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. По данным СМИ, в рамках переговоров обсуждались вопросы, связанные с американской помощью Киеву.

Как отметила газета, в рамках диалога Прицкер наводила Зеленского на мысль о риске прекращения поддержки Вашингтона в определенный момент времени. Источники издания утверждают, что спецпредставитель США рассуждала о необходимости шагов для поддержания устойчивости экономики Украины при подобном сценарии.

Ранее в США зафиксировали снижение поддержки Украины в обществе.

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