Первые стрельбы с применением ЗРК Patriot прошли в Румынии

Первые испытания ЗРК Patriot в Румынии прошли успешно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба обороны страны.

Генерал Даниел Петреску, начальник штаба обороны, принял участие в учениях с реальными стрельбами, которые состоялись на стрелковом полигоне Капул-Мидия 15 ноября. Целью мероприятия была проверка работы системы Patriot, которая поступила на вооружение ВВС Румынии в 2020 году, а также подготовка к ее дальнейшему использованию.

В рамках учений были симулированы различные типы дронов в качестве воздушных целей, которые система Patriot успешно обнаружила, преследовала и нейтрализовала.

Согласно информации Аджерпрес, было произведено три пуска ракет, при этом третий пуск задержался на примерно один час из-за небольшой технической проблемы с обеспечением связи между контрольным пунктом и одной из пусковых установок. После учений запланированная пресс-конференция премьер-министра Марчела Чолаку не состоялась, поскольку он покинул место проведения учений.

Несмотря на это, новостной портал Observator считает, что Румыния провалила тест системы Patriot. Согласно их данным, пусковая установка потеряла связь с одной из ракет и автоматически была запущена другая. Газета Cotidianul отмечает, что система Patriot, доставленная из США за значительные средства, не сработала так, как предполагалось, и считает это неудачей.

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