Российский военкор сообщил о тяжелых боях под Горловкой

Российский военкор Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что в районе города Горловка идут тяжелые бои.

«Сообщением о том, что под Горловкой идут тяжелые бои подтверждаю», — написал он.

По его словам, на одной из окраин города стоит «двугорбый террикон», и «один из его горбов, дальний от Горловки, противнику удалось взять штурмом».

Он утверждает, что линия соприкосновения теперь «проходит между горбами, по впадине террикона». Официальной информации Минобороны России по этому поводу нет.

По его данным, российские военные в настоящее время штурмуют вторую вершину, и таким образом пытаются восстановить положение.

15 ноября испанское издание El Pais писало, что Вооруженные силы РФ могут окружить донецкий город Авдеевку с севера, предварительно взяв под свой контроль железную дорогу.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.