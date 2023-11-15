ВС РФ отбили атаки ВСУ в районе Урожайного

Российские войска отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Урожайным. Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ на Времевском направлении потеряли до 70-80 солдат и три бронетранспортера.

«Все попытки контратак ВСУ в районе Урожайного — а это именно контратаки, потому что инициатива на нашей стороне, — безрезультатны, они не добились никаких успехов», — поделился Рогов.

Он добавил, что российские войска продолжают зачищать лесополосы и овраги, продолжаются артиллерийские дуэли.

До этого глава назначенной властями Украины городской администрации Херсона Роман Мрочко говорил, что в городе произошла серия взрывов. Взрывы произошли в центральной части города. При этом воздушную тревогу на подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли.

До этого о воздушной тревоге объявляли власти Киева.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.