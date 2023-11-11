Вооруженные силы Украины обстреляли из 122-мм гаубицы таможенный пост Крупецкий в Курской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, атака была совершена 10 ноября и длилась около 30 минут. Обстрелу подвергся таможенно-логистический терминал в селе Козино Рыльского района, расположенный примерно в километре от границы России и Украины.

В общей сложности ВСУ выпустили шесть снарядов в сторону поста. Предполагается, что украинские военные намеревались уничтожить склад временного хранения таможни. Как отмечает Shot, у них ничего не вышло, — разрушений и пострадавших нет.

10 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что село Козино Рыльского района подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда никто не пострадал, однако при обстреле были повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.