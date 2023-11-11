Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли таможенный пост в Курской области

Shot: ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли из 122-мм гаубицы таможенный пост Крупецкий в Курской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, атака была совершена 10 ноября и длилась около 30 минут. Обстрелу подвергся таможенно-логистический терминал в селе Козино Рыльского района, расположенный примерно в километре от границы России и Украины.

В общей сложности ВСУ выпустили шесть снарядов в сторону поста. Предполагается, что украинские военные намеревались уничтожить склад временного хранения таможни. Как отмечает Shot, у них ничего не вышло, — разрушений и пострадавших нет.

10 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что село Козино Рыльского района подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда никто не пострадал, однако при обстреле были повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий