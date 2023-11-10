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Бригады «Аль-Кассама» военного крыла ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву

Бригады «Аль-Кассама» военного крыла ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив

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ErkanTrukten/X

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассама» сообщило об обстреле Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кассама» подвергли ракетному обстрелу Тель-Авив в ответ на преступления сионистов в отношении мирного населения», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время телефонного разговора со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил, что палестино-израильский конфликт неизбежно разрастается. Глава иранского МИД предупредил, что война может расшириться на Ближнем Востоке из-за усиления интенсивности войны в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее движение ХАМАС показало кадры прорыва террористов на территорию Израиля.

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