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Военный эксперт рассказал, почему США не поставляют ВСУ 155-мм снаряды

Полковник Кнутов: ВСУ используют кассетные боеприпасы вместо 155-мм снарядов

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Gabriel Jenko/Reuters

Соединенные Штаты на время прекратили поставлять дефицитные 155-миллиметровые снаряды на Украину, теперь ВСУ пользуются кассетными боевыми припасами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, полковника в отставке, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.

По его словам, кассетные боеприпасы при этом могут быть эффективными, но есть запрет на применение в соответствии с международными конвенциями.

«Вообще, конечно, у США в арсеналах достаточно и 155-миллиметровых снарядов, и других. Но есть нормативы о неснижаемом запасе, и если мы ведем речь о нем, то, действительно, размер возможной помощи другим странам достиг предела, больше передавать нельзя», — пояснил он.

Как добавил полковник в отставке, американская сторона переживает из--за вероятного обострения ситуации между Китаем и Тайванем. Именно по этой причине Вашингтон снизил уровень поддержки Киева.

По его словам, перед странами Североатлантического альянса поставлена задача о наращивании производства снарядов.

До этого полковник Андрей Кошкин заявил, что ракеты ATACMS опасны кассетными суббоеприпасами.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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