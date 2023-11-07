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Бизнесмен из ФРГ заявил, что США знают о риске поражения Зеленского на выборах

Бизнесмен Дотком заявил, что США знают, что у Зеленского нет шансов на выборах

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Yves Herman/Pool/Reuters

Немецкий предприниматель, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Соединенные Штаты знают, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов на возможных президентских выборах в 2024 году. Об этом Дотком заявил на своей странице в соцсети Х.

«Зеленский снова отменяет выборы. <…> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», — пишет Дотком.

Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года — однако в стране продолжает действовать военное положение, которое запрещает проведение выборов. Кроме того, в понедельник, 6 ноября, Верховная рада Украины поддержала продление военного положения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к нации, что сейчас не время для проведения выборов в стране.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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