В секторе Газа повредили около 50 объектов агентства ООН с начала эскалации

Около 50 объектов ООН были повреждены на территории сектора Газа с 7 октября. Об этом сообщили в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), пишет РИА Новости.

Речь идет про объекты для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)

По данным организации, почти 700 тысяч человек укрылись в 149 объектах БАПОР. Это почти в четыре раза превысило их вместимость.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что готовы к компромиссу в вопросе обмена пленными.