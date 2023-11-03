Стало известно о работе беспилотников США в Газе

Два наблюдательных дрона США уже неделю ищут заложников в секторе Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, предпочедших сохранить анонимность.

Сообщается, что среди более 200 заложников есть 10 граждан США. Полагается, что их удерживают в сети подземных туннелей ХАМАС.

До этого Ynetnews писало, что Израиль обсуждает выезд членов ХАМАС в обмен на освобождение пленных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».