Полковник объяснил, зачем Украине «умная мобилизация»

Введение «смарт-мобилизации» на Украине потребовалось властям, чтобы привлечь больше людей в армию, особенно молодежь. Такое предположение в разговоре с Lenta.ru высказал российский полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, это уже лукавство, чтобы привлечь молодых людей в армию. Армия настолько стала непопулярной, что люди уже разбегаются. Поэтому решили им дать право выбора, может быть, что-то изменится», — считает Матвийчук.

По мнению эксперта, нововведение не сможет повлиять на сложившуюся ситуацию.

Запуск в ближайшие месяцы системы «умной» мобилизации анонсировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. С помощью нее призывники смогут самостоятельно выбирать себе специализацию. Сначала в списке вариантов будет только оператор дронов, но потом перечень дополнят сапером, водителем и другими специализациями. Федоров также допустил, что среди призывников есть граждане, которые хотели бы записаться в штурмовики.

Подробности об инициативе украинских властей, а также о том, как сейчас в стране проходит мобилизация, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский офицер потребовал усилить мобилизацию из-за тяжелых потерь.