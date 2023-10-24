Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за последние сутки превысили 235 военнослужащих. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны России.

Согласно данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск поразили живую силу и технику украинских войск вблизи поселка Курдюмовка и села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). При этом российские солдаты действовали при поддержке авиации и артиллерии, указано в заявлении.

«За прошедшие сутки потери противника составили более 235 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в ходе сражений бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя одну артиллерийскую систему M777 американского производства и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Также украинские отряды лишились одной гаубицы «Мста-Б» и трех самоходных артиллерийских установок Krab производства Польши.

В министерстве добавили, что российские военные ликвидировали один из полевых складов ВСУ на Донецком направлении. По информации ведомства, хранившиеся здесь боеприпасы предназначались для членов 93-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские солдаты оттеснили бойцов ВСУ в районе железнодорожной ветки у села Клещеевка.