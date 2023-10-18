Армия Израиля заявила, что прямого попадания в больницу в Газе не было

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил на брифинге, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, передает РИА Новости.

Он отметил, что это подтверждают проанализированные аэрофотоснимки.

«Единственное поврежденное место — парковка за пределами больницы, где мы видим следы горения, отсутствие кратеров и структурных повреждений близлежащих зданий», — сказал пресс-секретарь израильской армии.

Хагари указывает, что данные демонстрируют, что удар по больнице не наносился с воздуха.

«Ущерб, причиненный любым авиационным боеприпасом, имел бы иной характер», — подытожил он.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты принимают версию Израиля о том, что ракета, попавшая в больницу Аль-Ахли в городе Газа, была выпущена «Исламским джихадом» (организация запрещена в России).

18 октября ЦАХАЛ заявила, что провел расследование произошедшего. В Армии обороны Израиля также опубликовали расшифровку разговора, как утверждается, боевиков ХАМАС, которые обсуждают падение ракеты на больницу. Из разговора следует, что боеприпас принадлежал «Исламскому джихаду».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».