Турция заявила о переговорах с ХАМАС об освобождении заложников

Турция проводит переговоры с политическим крылом радикального движения ХАМАС об освобождении удерживаемых им заложников, в том числе иностранцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы турецкого МИД Хакана Фидана.

Он отметил, что ведомство получило запросы от разных стран, которые просят посодействовать в освобождении их граждан.

16 октября представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников.

Как сообщал посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, девять россиян числятся без вести пропавшими.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла для обсуждения военной помощи.