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В Москве суд приговорил военнослужащего к 12,5 годам заключения за госизмену

Военнослужащий Камалов получил 12,5 лет колонии строгого режима за госизмену

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Военнослужащий российской армии Камалов получил 12,5 лет колонии строгого режим за государственную измену, сообщает ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

«Эльдара Камалова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Приговором суда он также лишен воинского звания», — указано в сообщении.

Дело проходило в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела в отношении военнослужащего Камалова маркированы грифом «секретно». По данным правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав российских вооруженных сил и был арестован около года назад.

Решение суда пока не вступило в силу, Камалов имеет право подать апелляцию.

Ранее россиянку задержали по подозрению в государственной измене.

По данным ведомства, задержанная девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, в которых содержались сведения о передвижении по территории этого региона военнослужащих и воинских соединений Вооруженных сил России.

Ранее российского матроса приговорили к 16 годам колонии за госизмену.

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