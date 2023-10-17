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ВСУ открыли огонь по Донецку

В Донецке сообщают, что ВСУ выпустили пять снарядов 155 мм по городу

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Global Look Press

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об обстреле Донецка со стороны ВСУ.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06:25 — населенный пункт Новоселовка Первая — город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:25 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 06:30 — населенный пункт Новоселовка Первая — город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров», — указано в сообщении.

Калибр 155 мм имеют артиллерийские системы, которые поставляются Вооруженным силам Украины западными странами — чаще всего ВСУ обстреливают столицу ДНР из дальнобойных американских гаубиц M777.

Ранее российские бомбардировщики нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

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