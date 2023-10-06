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В Минобороны опровергли информацию о выводе миротворцев из Нагорного Карабаха

ТАСС: Минобороны РФ не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха

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Irakli Gedenidze/Reuters

Министерство обороны РФ не обсуждает с Арменией и Азербайджаном вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуацией.

«Информация <...> не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства.

В сообщении поясняется, что речь идет о запланированных контактах по вопросам деятельности миротворческого контингента РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва больше не может повлиять на решения Баку, а Нагорный Карабах находился в зоне ответственности миротворческого контингента российских ВС.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Нагорном Карабахе.

Ранее МЧС сообщило о проработке помощи армянам Карабаха.

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Война в Карабахе
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