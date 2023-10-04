Все больше солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен российской армии на фоне информации об огромных потерях на фронте. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат. Украинские военные сдаются в плен во все большем количестве на фоне информации из украинских источников об огромных потерях на линии фронта», — отмечается в публикации.

По словам автора, в связи с большими потерями ожидаемая продолжительность жизни украинского солдата составляет иногда всего несколько часов.

«СМИ западных стран все чаще отмечают ограниченную подготовку, которую украинские призывники проходили перед отправкой на передовую, поскольку украинские офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя для компенсации почти полного отсутствия подготовки», — указал он.

В июне журнал Military Watch сообщал, что попытки украинских боевиков прорвать российскую линию обороны приводят к существенным потерям со стороны ВСУ.

Издание обращало внимание, что украинские власти отправляют на передовую еще неопытных, едва обученных призывников. В итоге продолжительность их жизни на некоторых участках фронта не превышает четыре часа.

Ранее в ДНР рассказали о планах украинских военных вскоре возобновить наступление.