Для допвыплат военным за пределами РФ применят повышающий коэффициент

Для дополнительных выплат российским военнослужащим, которые служат в формированиях, размещенных за пределами России и выполняют задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, применят общий повышающий коэффициент. Об этом свидетельствует постановление правительства РФ, размещенное на сайте официального опубликования правовых актов.

«Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент», — сказано в документе.

Как уточняется, размер коэффициента зависит от района прохождения службы. Так, в районе, находящемся на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря, коэффициент составит 1,35, на высоте от 2001 до 3 тыс. м — 1,25, от 1,5 тыс. до 2 тыс. м — 1,15.

11 сентября стало известно, что военные пенсионеры, участвующие в спецоперации как мобилизованные или заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

До этого сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных силовых ведомств с 1 октября вырастет на 10,5%.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.