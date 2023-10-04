По информации газеты New York Times (NYT), жители Гросенхайна в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, опасаясь реакции президента России Владимира Путина.

Компания Rheinmetall, наиболее известный немецкий производитель военной техники и вооружений, рассматривала возможность построить новый завод в Гросенхайне для удовлетворения «всплеска спроса» со стороны Украины. Однако жители города отказались поддержать этот проект.

В письме канцлеру Олафу Шольцу шестнадцать из двадцати двух членов городского совета Гросенхайна призвали заблокировать проект завода. Некоторые жители Гросенхайна опасаются, что завод разгневает президента Путина, который провел почти пять лет в качестве агента КГБ в соседнем Дрездене, и превратит их город в военную цель.

«Он точно знает, где находится аэродром», — сказала о Путине Керстин Лаутербах, член городского совета от Левой партии, возглавлявшая усилия по протесту против завода.

Сегодня на аэродроме площадью 360 акров, крупнейшем участке земли промышленного назначения в восточной Германии, расположены склады и небольшой летный клуб, но старые советские вертолеты и самолеты все еще стоят на краях взлетно-посадочных полос.

В статье указывается разница между взглядом из Берлина и политической реальностью на местах.

Недавно в Германии также прошел протест против поддержки Украины, инициированный активистами движения Querdenker, связанного с оппозиционной правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.