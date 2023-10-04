Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В немецком городе жители попросили не строить военный завод из страха перед Путиным

NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Россией

close
100%
Matthias Rietschel/AP

По информации газеты New York Times (NYT), жители Гросенхайна в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, опасаясь реакции президента России Владимира Путина.

Компания Rheinmetall, наиболее известный немецкий производитель военной техники и вооружений, рассматривала возможность построить новый завод в Гросенхайне для удовлетворения «всплеска спроса» со стороны Украины. Однако жители города отказались поддержать этот проект.

В письме канцлеру Олафу Шольцу шестнадцать из двадцати двух членов городского совета Гросенхайна призвали заблокировать проект завода. Некоторые жители Гросенхайна опасаются, что завод разгневает президента Путина, который провел почти пять лет в качестве агента КГБ в соседнем Дрездене, и превратит их город в военную цель.

«Он точно знает, где находится аэродром», — сказала о Путине Керстин Лаутербах, член городского совета от Левой партии, возглавлявшая усилия по протесту против завода.

Сегодня на аэродроме площадью 360 акров, крупнейшем участке земли промышленного назначения в восточной Германии, расположены склады и небольшой летный клуб, но старые советские вертолеты и самолеты все еще стоят на краях взлетно-посадочных полос.

В статье указывается разница между взглядом из Берлина и политической реальностью на местах.

Недавно в Германии также прошел протест против поддержки Украины, инициированный активистами движения Querdenker, связанного с оппозиционной правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий