Военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что отвлекающей целью летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) являлся город Артемовск (Бахмут). Об этом эксперт рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Леонкова, это делалось для того, чтобы российские войска сконцентрировали там максимум сил.

Эксперт отметил, что наступление украинской армии с треском провалилось. Однако солдаты ВСУ даже после провала наступления продолжали штурмовать те же самые участки, которые были отмечены на картах в штабах НАТО. Леонков подчеркнул, что в настоящее время уже нет смысла брать город, который практически полностью разрушен.

Леонков напомнил, что длительные бои за Артемовск были поражением для ВСУ. Украинские формирования понесли колоссальные потери, что было отмечено даже на Западе. Эксперт предположил, что именно в районе Артемовска ВСУ перед распутицей предпримут последнюю попытку штурма.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, при этом за ночь осуществлено шесть атак.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».