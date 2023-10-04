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БДК «Минск» будет восстановлен по обновленному проекту

«Известия»: БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Поврежденный в результате украинского ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу большой десантный корабль (БДК) «Минск» будет модернизирован по обновленному проекту. Об этом со ссылкой на источники в Министерстве обороны и в военно-промышленном комплексе сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, у большого десантного корабля изменится верхняя надстройка, а также будет пересмотрен состав вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.

Как считает военный эксперт Дмитрий Болтенков, если принято решение вернуть корабль в строй, это свидетельствует о том, что с корпусом судна все обстоит нормально. Строительство же надстройки не является большой проблемой.

Конкретный проект восстановления корабля, отметил Болтенков, будет зависеть от решения командования Военно-морского флота. По мнению эксперта, восстановлением «Минска» Россия показывает противнику, что возможности флота РФ от его атак не уменьшились.

Ранее сообщалось, что повреждения подводной лодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» не являются критичными.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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