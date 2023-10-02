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В США будут модернизировать беспилотники типа «Призрак»

Беспилотники вертолетного типа Ghost и Ghost-X усовершенствуют для ВВС США

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Anduril Industries

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт с компанией Anduril Industries на модернизацию беспилотников вертолетного типа Ghost («Призрак»), а также Ghost-X, пишет Defense News.

Согласно контракту, заключенному на $8 млн, производитель будет повышать автономность беспилотников.

По словам пресс-секретаря Anduril Софии Хафт, компания будет работать над усовершенствованием аппаратного обеспечения дронов, а также над разработкой новых режимов автономной работы. Она отметила, что соглашение также подразумевает покупку нескольких аппаратов Военно-воздушными силами.

Модернизированный Ghost-X был представлен на выставке DSEI в Лондоне в сентябре. В новой версии продолжительность полета увеличена до 75 минут, а грузоподъемность до девяти килограммов полезной нагрузки.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что российские войска спустя более года боевых действий на Украине постепенно адаптировались на поле боя, переходя к стратегии изматывания Киева и Запада.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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