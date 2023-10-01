Российские военные рассказали о поражении склада ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежавшего украинских бойцам в Николаевской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, была благополучно пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении в зоне спецоперации.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30», — пояснили в МО России.

Известно, что на острове Переяславский была пресечена деятельность двух ДРГ Вооруженных сил Украины.

Также в пресс-службе военного ведомства России пояснили, что районе населенного пункта Снегиревка удалось поразить склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

До этого в МО РФ подчеркнули, что российская армия отразила 10 атак ВСУ в Донецкой народной республике. Украинские военные предпринимали попытки атаковать при помощи 3-й штурмовой бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.