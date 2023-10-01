Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные рассказали о поражении склада ВСУ в зоне спецоперации

МО России сообщило о поражении склада украинских военных в Николаевской области

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежавшего украинских бойцам в Николаевской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, была благополучно пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении в зоне спецоперации.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30», — пояснили в МО России.

Известно, что на острове Переяславский была пресечена деятельность двух ДРГ Вооруженных сил Украины.

Также в пресс-службе военного ведомства России пояснили, что районе населенного пункта Снегиревка удалось поразить склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

До этого в МО РФ подчеркнули, что российская армия отразила 10 атак ВСУ в Донецкой народной республике. Украинские военные предпринимали попытки атаковать при помощи 3-й штурмовой бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий