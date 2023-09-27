В ФСВТС прокомментировали план Болгарии передать Украине ракеты С-300

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщили, что планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 являются очередной попыткой Софии нарушить свои международные обязательства, передает РИА Новости.

«Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ФСВТС добавили, что передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и потерям среди мирного населения.

В ведомстве призвали Болгарию пересмотреть принятое решение, чтобы не допустить нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества. Также там напомнили, что, согласно ст. 4 соглашения между правительствами Болгарии и РФ и о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне вооружения и военной техники, которое было получено в результате двустороннего ВТС, недопустима без письменного согласия России.

26 сентября в парламенте Болгарии был подготовлен проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.