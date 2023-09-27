США уличили в переброске запрещенных РСМД ракет

США приступили к действиям по переброске ракет, запрещенных Договором о размещении американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений», — сказала дипломат.

Маневры проводятся на территории Европы с подключением стран НАТО. Таким образом отметила Захарова, американские власти фактически приступили к отработке действий по переброске в Европу ракетных систем, запрещенных РСМД.

На прошлой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты не отстают в поставках оружия Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS американского производства.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.